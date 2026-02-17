Bergbaudenkmal im Erzgebirge wird saniert: Was das für Wanderer bedeutet

Eine Kamerafahrt durch den Röhrgraben in Ehrenfriedersdorf hat erhebliche Schäden aufgedeckt. Nun steht die Sanierung des Denkmals aus dem 14. Jahrhundert an. Welche Technik wird dabei angewandt?

„Der Röhrgraben ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch Teil des Unesco-Welterbes Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří", sagt Kristin Hängekorb vom Welterbeverein. Ein Teil des etwa 5,5 Kilometer langen Wassergrabens verläuft durch Rohre. Dieser Bereich beginnt an Station 1 am Röhrgrabenwanderweg an der Alten Geyerschen...