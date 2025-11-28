Besonderer Pop-up-Store öffnet für ein Wochenende seine Tür im Erzgebirge

Zur Adventszeit gehört Volkskunst. Aber muss sie immer traditionell sein? Oder kann man neue Traditionen erschaffen? Fragen, die sich André Morgner stellt und am Wochenende in Annaberg beantwortet.

Auf dem pinken Pullover von Tilda prangt ein lächelndes Gesicht. Ihre langen, blonden Haare hat sie unter einer weinroten Strickmütze versteckt, die allerdings nicht alle Haare verdeckt. Aus ihrem Mund strömen immer wieder Rauchschwaden. Zumindest, wenn man ein Räucherkerzchen in den hohlen Bauch der Figur aus der neuen Kleinserie von André...