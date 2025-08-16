Betriebe im Erzgebirge suchen händeringend nach Fachkräften – und gehen ungewöhnliche Wege

Annaberg
After-Work-Party im Seniorenpflegeheim, Azubi-Bus vor die Haustür, Simson auf Firmenkosten: Unternehmen aus dem Erzgebirge begegnen dem Fachkräftemangel auf kreative Weise.
Die Pflegebranche ist ganz besonders betroffen. Doch auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen des Erzgebirges sind sie rar: Fachkräfte. Und das Problem wird sich Prognosen der Agentur für Arbeit zufolge in den kommenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels sogar noch verschärfen. Was also tun? Die Firmen im Erzgebirge versuchen es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.