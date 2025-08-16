Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Betriebe im Erzgebirge suchen händeringend nach Fachkräften – und gehen ungewöhnliche Wege

Pflegefachkraft Monique Büttner zeigt Justin Auerbach (l.) während der After-Work-Party im Pflegeheim Agaplesion Bethanien in Scheibenberg vordosierte Medikamente.
Pflegefachkraft Monique Büttner zeigt Justin Auerbach (l.) während der After-Work-Party im Pflegeheim Agaplesion Bethanien in Scheibenberg vordosierte Medikamente. Bild: Carsten Wagner
Pflegefachkraft Monique Büttner zeigt Justin Auerbach (l.) während der After-Work-Party im Pflegeheim Agaplesion Bethanien in Scheibenberg vordosierte Medikamente. Bild: Carsten Wagner
Pflegefachkraft Monique Büttner zeigt Justin Auerbach (l.) während der After-Work-Party im Pflegeheim Agaplesion Bethanien in Scheibenberg vordosierte Medikamente. Bild: Carsten Wagner
Betriebe im Erzgebirge suchen händeringend nach Fachkräften – und gehen ungewöhnliche Wege
Redakteur
Von Georg Müller
After-Work-Party im Seniorenpflegeheim, Azubi-Bus vor die Haustür, Simson auf Firmenkosten: Unternehmen aus dem Erzgebirge begegnen dem Fachkräftemangel auf kreative Weise.

Die Pflegebranche ist ganz besonders betroffen. Doch auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen des Erzgebirges sind sie rar: Fachkräfte. Und das Problem wird sich Prognosen der Agentur für Arbeit zufolge in den kommenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels sogar noch verschärfen. Was also tun? Die Firmen im Erzgebirge versuchen es...
