Bier: Wo es im Erzgebirge „Übelste Sorten“ gibt

Enrico Friedel ist eigentlich Versicherungs- und Immobilienmakler – hauptberuflich. Nebenberuflich frönt der Elterleiner einer besonderen Leidenschaft.

Wenn Enrico Friedel im Urlaub oder beruflich unterwegs ist, schaut er nicht nur nach erholsamen Orten, nach Sehenswürdigkeiten oder auf seinen nächsten Termin. Der Elterleiner ist stets und überall auch auf der Suche nach einer lokalen Spezialität: Bier.