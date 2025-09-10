„Bike-Genuss Erzgebirge“: Termin für Neuauflage des Festivals am Fichtelberg steht schon fest

Die Premiere ist aus Sicht der Veranstalter gelungen. Nun soll eine echte Erfolgsgeschichte aus der Veranstaltung werden.

Nach dem „Bike-Genuss Erzgebirge“ ist vor dem „Bike-Genuss Erzgebirge“: Wie „Freie Presse“ von Sven Hertwig erfahren hat, soll die zweite Auflage des Festivals am 13. und 14. Juni und damit bereits im Frühjahr 2026 in Oberwiesenthal steigen. Hertwig ist Inhaber der Chemnitzer Agentur Exclusiv Events, die als Veranstalter für die...