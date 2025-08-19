„Bike-Genuss Erzgebirge“: Was die Premiere am Fichtelberg bietet und welche Hoffnungen sie weckt

Am 6. und 7. September findet in Oberwiesenthal das Festival „Bike-Genuss Erzgebirge“ statt. Was erwartet die Gäste bei dem Event mit den Schwerpunkten Kulinarik und Radfahren?

Action-Areal und Genuss-Areal, zudem: Trial-Shows und ein Mountain-Dinner. Das und noch einiges mehr verspricht das Programm von „Bike-Genuss Erzgebirge“. Herzstück seien jedoch die kostenfreien Kurse zum Beispiel zum Gravelbiking und Mountainbiking, sagt Lucia Katzschner. Sie ist in der Chemnitzer Agentur Exclusiv Events für die Premiere in... Action-Areal und Genuss-Areal, zudem: Trial-Shows und ein Mountain-Dinner. Das und noch einiges mehr verspricht das Programm von „Bike-Genuss Erzgebirge“. Herzstück seien jedoch die kostenfreien Kurse zum Beispiel zum Gravelbiking und Mountainbiking, sagt Lucia Katzschner. Sie ist in der Chemnitzer Agentur Exclusiv Events für die Premiere in...