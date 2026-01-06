Brand am Geyerschen Teich: Schadenshöhe steht nun fest

Die Idylle im Erzgebirge liegt in Schutt und Asche. Jetzt beginnt für die 27 betroffenen Dauercamper der Kampf mit den Versicherungen. Doch es gibt bereits positive Signale für den Wiederaufbau.

Über eine halbe Million Euro Schaden sind beim Brand am Geyerschen Teich entstanden. An einem frühen Sonntagmorgen kurz vor Weihnachten waren Wohnwagen und angebaute Bungalows abgebrannt beziehungsweise durchs Feuer beschädigt worden. Doch das ist nicht alles.