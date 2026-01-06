MENÜ
Beim Großbrand kurz vor Weihnachten sind Dutzende Bungalows und Wohnwagen am Stauweiher zerstört worden. Der Sachschaden pro Pächter liegt laut Polizei bei 30.000 Euro.
Beim Großbrand kurz vor Weihnachten sind Dutzende Bungalows und Wohnwagen am Stauweiher zerstört worden. Der Sachschaden pro Pächter liegt laut Polizei bei 30.000 Euro. Bild: Katrin Kablau
Annaberg
Brand am Geyerschen Teich: Schadenshöhe steht nun fest
Redakteur
Von Katrin Kablau
Die Idylle im Erzgebirge liegt in Schutt und Asche. Jetzt beginnt für die 27 betroffenen Dauercamper der Kampf mit den Versicherungen. Doch es gibt bereits positive Signale für den Wiederaufbau.

Über eine halbe Million Euro Schaden sind beim Brand am Geyerschen Teich entstanden. An einem frühen Sonntagmorgen kurz vor Weihnachten waren Wohnwagen und angebaute Bungalows abgebrannt beziehungsweise durchs Feuer beschädigt worden. Doch das ist nicht alles.
