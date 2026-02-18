MENÜ
Das Feuer am Geyerschen Teich hatte Ende Dezember dutzende Bungalows zerstört. Allein 50 Tonnen Brandschutt müssen entsorgt werden.
Bild: Katrin Kablau
Dutzende Bungalows und Wohnwagen waren am vierten Adent beim Brand auf der Ehrenfriedersdorfer Seite des Stauweihers zerstört worden. Es gibt zwei sichtbare Brandflächen.
Bild: André März/Archiv
Für die Veröffentlichung von Bilder und Videos gibt es klare gesetzliche Regeln.
Bild: S.Gollnow/dpa/Symbolbild
Annaberg
Brand am Geyerschen Teich: Video-Sequenz sorgt für Aufsehen
Redakteur
Von Katrin Kablau
Die nicht verifizierbare Aufnahme haben Facebook-Nutzer bereits hundertfach geteilt. Der Weg, so die Zeugensuche zu forcieren, ist jedoch rechtlich mehr als bedenklich. Warum?

Zerstörte Camperidylle. Knapp zwei Monate ist es her, da fielen dutzende Bungalows und Wohnwagen am Geyerschen Teich einem Brand zum Opfer. Schaden: mehrere 100.000 Euro. Seitdem ermittelt die Polizei: Die Spurenlage erhärtete den Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung. Nun sorgt eine Videosequenz für Aufsehen im Internet. Sie soll von einer...
