Brückenschaden im Erzgebirge: Müssen Reisende mit Einschränkungen rechnen?

Annaberg
Bei einem Unfall in Thermalbad Wiesenbad ist die Bahnbrücke über die Bundesstraße 101 stark beschädigt worden. Welche Konsequenzen das nun für den Bahnverkehr hat.
Die Bahnbrücke über die B 101 in Thermalbad Wiesenbad ist bei einem Unfall am Mittwoch stark beschädigt worden. Der Fahrer eines Lkw hat offensichtlich die Durchfahrtshöhe von 3,60 Metern unterschätzt und war mit dem Kranaufbau seines Fahrzeuges gegen das Bauwerk gestoßen. Sachschaden laut Polizei: etwa 60.000 Euro.
