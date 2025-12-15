Bundespolizei entdeckt im Erzgebirge Männer mit verbotenen Feuerwerkskörpern

Ein 49-Jähriger wurde bei Oberwiesenthal mit Pyrotechnik ertappt. Drei Jugendliche in Bärenstein hatten ein Kilogramm Explosivstoff dabei.

Die Bundespolizei hat am Freitag, 12. Dezember am Wanderweg Oberwiesenthal/Loucna einen 49-Jährigen mit verbotener Pyrotechnik ertappt. Im Beutel des Mannes befanden sich mehr als 400 Gramm Explosivstoff, so die Bundespolizei. Drei Jugendliche, im Alter von 16 und 18 Jahren, wurden dann am Grenzübergang Bärenstein mit rund 1000 Gramm...