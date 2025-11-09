Bundesstraße im Erzgebirge nach Unfall drei Stunden gesperrt

In der Nacht von Samstag zu Sonntag musste die Bundesstraße 95 bei Bärenstein nach einem Unfall für drei Stunden gesperrt werden.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag hat sich auf der Bundesstraße 95 in Bärenstein ein Unfall ereignet. Dort war ein 22-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Oberwiesenthal unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der BMW zurück auf die...