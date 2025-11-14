Bundesstraße im Erzgebirge wird halbseitig gesperrt

Annaberg
Auf der wichtigsten Verkehrsverbindung zwischen Chemnitz und Fichtelberg kommt es zu Einschränkungen. An einer Brücke bei Annaberg-Buchholz erfolgen Instandhaltungsarbeiten.
Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 95 müssen demnächst ein wenig mehr Geduld einplanen. Wie das Landratsamt informiert, kommt es im Zeitraum vom 24. bis voraussichtlich zum 28. November zu Einschränkungen im Bereich zwischen Annaberg-Buchholz und Schönfeld.
