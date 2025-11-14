Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der B 95 kommt es an der Brücke zwischen Annaberg-Buchholz und Schönfeld zu Bauarbeiten.
Auf der B 95 kommt es an der Brücke zwischen Annaberg-Buchholz und Schönfeld zu Bauarbeiten. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Auf der B 95 kommt es an der Brücke zwischen Annaberg-Buchholz und Schönfeld zu Bauarbeiten.
Auf der B 95 kommt es an der Brücke zwischen Annaberg-Buchholz und Schönfeld zu Bauarbeiten. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Annaberg
Bundesstraße im Erzgebirge wird halbseitig gesperrt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der wichtigsten Verkehrsverbindung zwischen Chemnitz und Fichtelberg kommt es zu Einschränkungen. An einer Brücke bei Annaberg-Buchholz erfolgen Instandhaltungsarbeiten.

Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 95 müssen demnächst ein wenig mehr Geduld einplanen. Wie das Landratsamt informiert, kommt es im Zeitraum vom 24. bis voraussichtlich zum 28. November zu Einschränkungen im Bereich zwischen Annaberg-Buchholz und Schönfeld.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:00 Uhr
3 min.
Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand
In seinem Element: Reiner Rechenberger (l.) interviewt zum Radrennen in Großwaltersdorf Gerhard Richter.
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Knut Berger
23.10.2025
4 min.
Pläne für Mega-Solarpark im Erzgebirge: Fläche an B 95 soll schrumpfen
Die ursprünglichen Pläne für den Solarpark an der B 95 sollen geändert werden. Er soll deutlich kleiner ausfallen als hier noch zu sehen.
Die Planung für einen neuen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll nach einer Umfrage geändert werden. Bislang waren auf 55 Hektar Solarmodule vorgesehen. Nun gibt es einen neuen Stand.
Annett Honscha
13:00 Uhr
3 min.
Mit Gottes Hilfe an die Tabellenspitze: Pfarrer Gero Erber ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen
Gero Erber zählt zu den treuen Fans der Pausaer Ringer.
Gero Erber ist Pfarrer des Kirchspiels Unterkoskau im Kirchenkreis Schleiz – und er ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen. Jörg Richter sprach mit ihm über seine Tätigkeit und die Liebe zum Ringkampf.
Jörg Richter
20.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Auf Verkehrsteilnehmer warten Einschränkungen
In Annaberg-Buchholz kommt es zu Verkehrseinschränkungen.
In Annaberg-Buchholz werden unter anderem Gasanschlüsse erneuert.
Babette Zaumseil
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel