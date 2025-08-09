Bundesstraße zum Fichtelberg monatelang gesperrt

Annaberg
Aktuell wird der Verkehr von Annaberg-Buchholz nach Oberwiesenthal großräumig umgeleitet. Die Bauarbeiten in Bärenstein dauern voraussichtlich bis Oktober. Doch dabei bleibt es nicht.
Seit vergangenem Montag ist auf der Bundesstraße 95 von Annaberg-Buchholz nach Oberwiesenthal kein Durchkommen mehr. Die wichtige Verkehrsverbindung ist in Bärenstein gesperrt, weil im Ort die Trinkwasserleitungen mitsamt den Hausanschlüssen erneuert werden, erklärt Landratsamtssprecherin Katja Peter. Anders als „Freie Presse“ zunächst...
