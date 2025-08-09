Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Umleitung nach Oberwiesenthal über das Sehmatal bleibt noch Monate bestehen.
Die Umleitung nach Oberwiesenthal über das Sehmatal bleibt noch Monate bestehen. Bild: Sebastian Paul
Die Umleitung nach Oberwiesenthal über das Sehmatal bleibt noch Monate bestehen.
Die Umleitung nach Oberwiesenthal über das Sehmatal bleibt noch Monate bestehen. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Bundesstraße zum Fichtelberg monatelang gesperrt
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aktuell wird der Verkehr von Annaberg-Buchholz nach Oberwiesenthal großräumig umgeleitet. Die Bauarbeiten in Bärenstein dauern voraussichtlich bis Oktober. Doch dabei bleibt es nicht.

Seit vergangenem Montag ist auf der Bundesstraße 95 von Annaberg-Buchholz nach Oberwiesenthal kein Durchkommen mehr. Die wichtige Verkehrsverbindung ist in Bärenstein gesperrt, weil im Ort die Trinkwasserleitungen mitsamt den Hausanschlüssen erneuert werden, erklärt Landratsamtssprecherin Katja Peter. Anders als „Freie Presse“ zunächst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
2 min.
Bundesstraße im Erzgebirge für eine Woche voll gesperrt
In Bärenstein wird die B 95 wegen Arbeiten an der Trinkwasserleitung gesperrt.
Mehrere Straßensperrungen sorgen in den nächsten Tagen für weitere Verkehrseinschränkungen in der Region. So ist die B 95 in der Ortslage Bärenstein vom 4. bis zum 10. August dicht.
Holk Dohle
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
24.06.2025
2 min.
Wegen Bauarbeiten: Sperrungen in Sehma, Bärenstein und Neundorf
Schon wieder neue Baustellen.
Autofahrer müssen wieder geduldig sein: Auf den Straßen in Sehma, Bärenstein und Neundorf wird wieder gebaut. Die Folgen sind tage- oder monatelange Vollsperrungen
Stephan Lorenz
06:47 Uhr
3 min.
Abi-Aktion wird zum 9.000-Euro-Streich
Die Abschlussklasse hatte in der Nacht zum 10. Juli Wände und Fassaden der Schule mit Kreidespray besprüht.
Geplant war ein harmloser Abistreich mit abwaschbarer Kreide. Übrig blieb: störrische Farbe, drei Tage Malerarbeit und eine Rechnung, die alles andere als witzig ist.
06:40 Uhr
1 min.
Unfall mit Motorrad in Einsiedel
Das Motorrad rutschte unter ein geparktes Fahrzeug.
Zwei Personen wurden schwer verletzt.
Jens Kassner
Mehr Artikel