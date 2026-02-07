Capybara, Controller, Kino-Dinos: Werksverkauf im Erzgebirge zeigt die Zuckertüten-Trends 2026

Emil Rödl aus Ehrenfriedersdorf wusste längst, welche Zuckertüte er haben möchte. Beim Werksverkauf entschied er sich für ein Superhelden-Motiv mit Figuren wie Iron Man und Hulk – was hineinkommt, bleibt bis zum großen Tag im August eine Überraschung. Bild: Robby Schubert

Designerin Christiane Beck präsentiert zwei Zuckertüten mit Pinguin und Unterwasserwelt-Motiv: Mit neuen Designs soll der Schulstart für Erstklässler noch ein bisschen bunter werden. Bild: Robby Schubert

Arne Brandt aus Thum kam zum Werksverkauf bei Nestler mit der ganzen Familie. Tochter Lena, die in diesem Jahr eingeschult wird, suchte sich am Sonnabend ihre Zuckertüte mit Einhorn-Motiv aus – begleitet von ihrer Mutter, der Großmutter sowie den beiden älteren Geschwistern. Bild: Robby Schubert

Hanna Stiehler aus Hermannsdorf – einem Ortsteil von Elterlein – hat sich beim Werksverkauf eine Koala-Zuckertüte ausgesucht – mit Namen und zusätzlichen Blümchen. Mutter Stefanie Richter sagt: „Das ist sehr persönlich.“ Bild: Robby Schubert