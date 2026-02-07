MENÜ
Emil Rödl aus Ehrenfriedersdorf wusste längst, welche Zuckertüte er haben möchte. Beim Werksverkauf entschied er sich für ein Superhelden-Motiv mit Figuren wie Iron Man und Hulk – was hineinkommt, bleibt bis zum großen Tag im August eine Überraschung.
Designerin Christiane Beck präsentiert zwei Zuckertüten mit Pinguin und Unterwasserwelt-Motiv: Mit neuen Designs soll der Schulstart für Erstklässler noch ein bisschen bunter werden.
Arne Brandt aus Thum kam zum Werksverkauf bei Nestler mit der ganzen Familie. Tochter Lena, die in diesem Jahr eingeschult wird, suchte sich am Sonnabend ihre Zuckertüte mit Einhorn-Motiv aus – begleitet von ihrer Mutter, der Großmutter sowie den beiden älteren Geschwistern.
Hanna Stiehler aus Hermannsdorf – einem Ortsteil von Elterlein – hat sich beim Werksverkauf eine Koala-Zuckertüte ausgesucht – mit Namen und zusätzlichen Blümchen. Mutter Stefanie Richter sagt: „Das ist sehr persönlich.“
Gedränge zwischen bunten Schultüten: Beim Werksverkauf in Ehrenfriedersdorf greifen Familien zu – die Zuckertüten stehen in Bündeln zum Stöbern bereit.
Capybara, Controller, Kino-Dinos: Werksverkauf im Erzgebirge zeigt die Zuckertüten-Trends 2026
Hunderte Besucher kamen zur Schulanfangs-Messe bei Nestler in Ehrenfriedersdorf. Zwischen Glitzer, LED und Namenstickern zeigte sich, welche Motive künftige Abc-Schützen wirklich wollen – und wie Designerin Christiane Beck die Neuheiten entwickelt.

Es ist einer dieser Termine, bei denen Eltern genau hinschauen: Welche Zuckertüte passt zum Kind – und welche wird am Ende nicht nur getragen, sondern stolz präsentiert? Hunderte Besucher kamen am Samstag zum Werksverkauf der Firma Nestler im Gewerbegebiet Ehrenfriedersdorf. Gleich zu Beginn strömten hunderte künftige Abc-Schützen mit...
