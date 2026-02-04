MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Zuckertüten bringen die Ehrenfriedersdorfer, hier Christiane Beck, viele neue Motive auf den Markt.
Für die Zuckertüten bringen die Ehrenfriedersdorfer, hier Christiane Beck, viele neue Motive auf den Markt. Bild: Ronny Küttner
Heide Lorenz zeigt drei von 23 neuen Motiven.
Heide Lorenz zeigt drei von 23 neuen Motiven. Bild: Ronny Küttner
Für die Zuckertüten bringen die Ehrenfriedersdorfer, hier Christiane Beck, viele neue Motive auf den Markt.
Für die Zuckertüten bringen die Ehrenfriedersdorfer, hier Christiane Beck, viele neue Motive auf den Markt. Bild: Ronny Küttner
Heide Lorenz zeigt drei von 23 neuen Motiven.
Heide Lorenz zeigt drei von 23 neuen Motiven. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Capybara-Trend macht vor Zuckertüten aus dem Erzgebirge nicht Halt
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wasserschweine sind da: Erzgebirgische Manufaktur weiß, worauf Abc-Schützen wirklich stehen. 23 neue Motive gibt’s für die große Zuckertüte.

23 neue Motive haben Christiane Beck und ihre Kollegen für die Zuckertüten aus Ehrenfriedersdorf ins Programm 2026 aufgenommen. Kunden können aus insgesamt 65 Motiven auswählen. Außergewöhnlichstes Motiv aus dem Hause Nestler ist das Capybara, das Wasserschwein. Lizenzen haben die Erzgebirger auch für „Die Schule der magischen Tiere“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
02.02.2026
4 min.
Hotel-Umbau im Erzgebirge: Gastronomin investiert sogar in neues Restaurant
Constance Brosell hat große Pläne für ihr Hotel in der Bergstadt. Die Farben Grün und Orange sollen künftig das Ambiente bestimmen.
In den 1990er-Jahren ist es entstanden – das Hotel „Am Markt“ in Ehrenfriedersdorf. Nun sind Handwerker eingezogen. Denn es gibt große Pläne für das Haus, die nicht nur neue Zimmer beinhalten.
Antje Flath
23.01.2026
1 min.
Großeinsatz im Erzgebirge: Es war Brandstiftung
Von zwei Seiten und mit drei Angriffstrupps gelang es den Einsatzkräften, den Brand in Ehrenfriedersdorf unter Kontrolle zu bringen.
Nach dem Feuer auf dem Gelände eines Edeka-Einkaufsmarkts an der B 95 in Ehrenfriedersdorf hat eine Brandursachenermittlerin den Tatort untersucht. Die Polizei ermittelt weiter.
Patrick Herrl
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
Mehr Artikel