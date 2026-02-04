Capybara-Trend macht vor Zuckertüten aus dem Erzgebirge nicht Halt

Die Wasserschweine sind da: Erzgebirgische Manufaktur weiß, worauf Abc-Schützen wirklich stehen. 23 neue Motive gibt’s für die große Zuckertüte.

23 neue Motive haben Christiane Beck und ihre Kollegen für die Zuckertüten aus Ehrenfriedersdorf ins Programm 2026 aufgenommen. Kunden können aus insgesamt 65 Motiven auswählen. Außergewöhnlichstes Motiv aus dem Hause Nestler ist das Capybara, das Wasserschwein. Lizenzen haben die Erzgebirger auch für „Die Schule der magischen Tiere“...