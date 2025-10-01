Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Crottendorf (Foto) und Walthersdorf findet der dritte Dorfflohmarkt statt.
In Crottendorf (Foto) und Walthersdorf findet der dritte Dorfflohmarkt statt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Crottendorf lädt zum dritten Dorfflohmarkt ein
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa 60 Beteiligte wollen am Sonntag beim Dorfflohmarkt in Crottendorf und Walthersdorf mitmachen. Ein Teil der Einnahmen ist für neue Vereine gedacht.

Der dritte Dorfflohmarkt findet am Sonntag in Crottendorf und dem Ortsteil Walthersdorf statt. Etwa 60 Beteiligte wollen daran mitwirken. Der Dorfflohmarkt war 2023 als Projekt für Nachbarschaft und Nachhaltigkeit ins Leben gerufen worden. Die diesjährige Auflage steht laut Initiatorin Carmen Martin unter dem Motto „Starthilfe für...
