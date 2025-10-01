Crottendorf lädt zum dritten Dorfflohmarkt ein

Etwa 60 Beteiligte wollen am Sonntag beim Dorfflohmarkt in Crottendorf und Walthersdorf mitmachen. Ein Teil der Einnahmen ist für neue Vereine gedacht.

Der dritte Dorfflohmarkt findet am Sonntag in Crottendorf und dem Ortsteil Walthersdorf statt. Etwa 60 Beteiligte wollen daran mitwirken. Der Dorfflohmarkt war 2023 als Projekt für Nachbarschaft und Nachhaltigkeit ins Leben gerufen worden. Die diesjährige Auflage steht laut Initiatorin Carmen Martin unter dem Motto „Starthilfe für...