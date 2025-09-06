Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum dritten Mal soll es in Crottendorf und Walthersdorf einen Dorfflohmarkt geben.
Zum dritten Mal soll es in Crottendorf und Walthersdorf einen Dorfflohmarkt geben. Bild: Ronny Küttner
Zum dritten Mal soll es in Crottendorf und Walthersdorf einen Dorfflohmarkt geben.
Zum dritten Mal soll es in Crottendorf und Walthersdorf einen Dorfflohmarkt geben. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Dritter Dorfflohmarkt in Crottendorf geplant: Neue Vereine sollen davon profitieren
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch gut zwei Wochen lang können sich Teilnehmer für den Crottendorfer Dorfflohmarkt anmelden. Dieser findet am 5. Oktober statt. Das ist mit einer besonderen Idee verbunden.

Der dritte Dorfflohmarkt wird in Crottendorf und seinem Ortsteil Walthersdorf vorbereitet. Er soll am 5. Oktober – dem ersten Sonntag in den Herbstferien – stattfinden. Wer sich beteiligen will, kann sich laut Initiatorin Carmen Martin bis 21. September anmelden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
03.09.2025
3 min.
Geldsegen: Dorf im Erzgebirge rechnet mit zusätzlicher Million
Die Gemeinde Crottendorf rechnet 2025 mit deutlich mehr Einnahmen durch die Gewerbesteuer.
Crottendorf geht 2025 von einem deutlichen Plus bei der Gewerbesteuer aus. Es wird ein Anstieg auf 2,3 Millionen Euro prognostiziert. Welches Projekt davon profitieren könnte.
Annett Honscha
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:00 Uhr
7 min.
Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch.
Fünf von sieben Fußball-Mannschaften aus der Region haben am Wochenende in der 2. Runde einen Sieg eingefahren. Wer sich jetzt „dicke Brocken“ wünscht – und wer sie lieber vermeiden will.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
14.08.2025
1 min.
Sommer- und Lichterfest im Crottendorfer Park: 8000 Teelichter stehen bereit
Am Wochenende wird in Crottendorf gefeiert.
Von Freitag bis Sonntag wird in der Ortsmitte von Crottendorf gefeiert. Und das samt karnevalistischen Einlagen. Was Besucher erwartet.
Annett Honscha
Mehr Artikel