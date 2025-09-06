Dritter Dorfflohmarkt in Crottendorf geplant: Neue Vereine sollen davon profitieren

Noch gut zwei Wochen lang können sich Teilnehmer für den Crottendorfer Dorfflohmarkt anmelden. Dieser findet am 5. Oktober statt. Das ist mit einer besonderen Idee verbunden.

Der dritte Dorfflohmarkt wird in Crottendorf und seinem Ortsteil Walthersdorf vorbereitet. Er soll am 5. Oktober – dem ersten Sonntag in den Herbstferien – stattfinden. Wer sich beteiligen will, kann sich laut Initiatorin Carmen Martin bis 21. September anmelden.