„Da bekomm’ ich jedes Mal die Krise": Wie wichtig sind Weihnachtstraditionen?

Wann wird das Licht im Advent eingeschaltet? Pfefferkuchen und Plätzchen vorm Totensonntag? Und wann wird Heiligabend gegessen? „Freie Presse“-Reporter Robby Schubert hat dazu eine klare Meinung.

Das Schlimmste ist, wenn Kerzen auf dem Weihnachtsbaum nicht gerade stehen oder die Schwibbögen nicht mittig im Fenster. Da bekomm’ ich jedes Mal die Krise und denke, wie lieblos kann man mit den Weihnachtssachen umgehen. Es ist doch etwas, was wir von unseren Vorfahren übernommen haben. Die Sehnsucht nach dem Licht. Es mag vor einhundert...