Da tanzt das Erzgebirge: Premiere von „Rave am Fichtelberg“ – Veranstalter versprechen Mega-Event

An fünf Stellen an und auf Ostdeutschlands höchstem Berg legen am Sonnabend insgesamt 25 DJs auf. Die Organisatoren wollen in der Wintersporthochburg Oberwiesenthal mit Musik Menschen vereinen. Zugleich ist das Ganze ein Testlauf.

Eine Premiere gibt es am Sonnabend in Oberwiesenthal – und die Veranstalter versprechen ein Mega-Event. Für den „Rave am Fichtelberg" konnten sie 25 DJs gewinnen, die an fünf Stationen das Publikum mit Musik von House bis Techno begeistern wollen.