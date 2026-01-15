MENÜ
Theresa Seidler – hier als DJane „Uschi!" auf der Terrasse an der „Herzlhütte" in Oberwiesenthal – hat maßgeblichen Anteil am Zustandekommen von „Rave am Fichtelberg".
Bild: Christopher Gahler/Archiv
Die Terrasse am Fichtelberghaus wird am Sonnabend ein Teil von „Rave am Fichtelberg" sein.
Bild: Ronny Küttner
Auch an der Schirmbar am Fuß der Vierer-Sesselbahn legen am Sonnabend DJs auf.
Bild: Patrick Herrl/Archiv
Von 13 Uhr bis 22 Uhr erklingen an der Freilichtbühne in Oberwiesenthal Pistenbeats. Dann hoffentlich bei besserem Wetter als am Silvesternachmittag, als dieses Foto entstand.
Bild: André März/Archiv
Theresa Seidler – hier als DJane „Uschi!“ auf der Terrasse an der „Herzlhütte“ in Oberwiesenthal – hat maßgeblichen Anteil am Zustandekommen von „Rave am Fichtelberg“.
Theresa Seidler – hier als DJane „Uschi!“ auf der Terrasse an der „Herzlhütte“ in Oberwiesenthal – hat maßgeblichen Anteil am Zustandekommen von „Rave am Fichtelberg“. Bild: Christopher Gahler/Archiv
Die Terrasse am Fichtelberghaus wird am Sonnabend ein Teil von „Rave am Fichtelberg“ sein.
Die Terrasse am Fichtelberghaus wird am Sonnabend ein Teil von „Rave am Fichtelberg“ sein. Bild: Ronny Küttner
Auch an der Schirmbar am Fuß der Vierer-Sesselbahn legen am Sonnabend DJs auf.
Auch an der Schirmbar am Fuß der Vierer-Sesselbahn legen am Sonnabend DJs auf. Bild: Patrick Herrl/Archiv
Von 13 Uhr bis 22 Uhr erklingen an der Freilichtbühne in Oberwiesenthal Pistenbeats. Dann hoffentlich bei besserem Wetter als am Silvesternachmittag, als dieses Foto entstand.
Von 13 Uhr bis 22 Uhr erklingen an der Freilichtbühne in Oberwiesenthal Pistenbeats. Dann hoffentlich bei besserem Wetter als am Silvesternachmittag, als dieses Foto entstand. Bild: André März/Archiv
Annaberg
Da tanzt das Erzgebirge: Premiere von „Rave am Fichtelberg“ – Veranstalter versprechen Mega-Event
Von Kjell Riedel
An fünf Stellen an und auf Ostdeutschlands höchstem Berg legen am Sonnabend insgesamt 25 DJs auf. Die Organisatoren wollen in der Wintersporthochburg Oberwiesenthal mit Musik Menschen vereinen. Zugleich ist das Ganze ein Testlauf.

Eine Premiere gibt es am Sonnabend in Oberwiesenthal – und die Veranstalter versprechen ein Mega-Event. Für den „Rave am Fichtelberg“ konnten sie 25 DJs gewinnen, die an fünf Stationen das Publikum mit Musik von House bis Techno begeistern wollen.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
