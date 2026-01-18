Rave am Fichtelberg – Warum es schneller als gedacht im Erzgebirge eine Fortsetzung geben könnte

Gäste feiern im Nebel und bei Raueis ausgelassen eine große Open Air-Party auf und am Fichtelberg. Der große Zuspruch überrascht selbst die 25 DJs. Und dann gibt es noch eine überraschende Nachricht.

„Einfach machen!" – Für Jana, Martha, Katel, Netti und Eileen, die Mädelsgruppe aus Dresden/Freital, ist für 2026 das der Leitspruch. Minusgrade, dickes Raueis am Fichtelberghaus und Nebel haben ihnen nichts an. Sie feiern den Rave. „Weil wir's können", sagen sie und wippen zu den Rhythmen von Nightliferockerz – dem DJ- Duo aus...