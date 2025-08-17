Das gibt es nur im Erzgebirge: „Weihnachtsessen“ mit Musik sorgt für volle Straßen

Annaberg
Beim Musik-Neinerlaa sorgten über 30 Künstler auf neun Bühnen am Samstag in Ehrenfriedersdorf für zahlreiche Besucher. Für jeden Musikgeschmack war etwas dabei.
Es lag wieder Musik in der Luft. Zum wiederholten Mal verwandelte sich Ehrenfriedersdorf in eine Musikstadt. Am Samstag fand bereits das vierte Musik-Neinerlaa statt: ein Wortspiel, welches auf das typische Heiligabend-Essen hindeutet und neun Bühnen in der ganzen Bergstadt miteinander verband und hunderte Gäste anlockte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.