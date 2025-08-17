Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Das gibt es nur im Erzgebirge: „Weihnachtsessen“ mit Musik sorgt für volle Straßen

Auf der Bühne „Gänsekeule“ sorgte Tim von „De Maarsäck“ für zahlreiche Lacher.
Auf der Bühne „Gänsekeule“ sorgte Tim von „De Maarsäck“ für zahlreiche Lacher. Bild: Robby Schubert
Auf der Bühne „Gänsekeule“ sorgte Tim von „De Maarsäck“ für zahlreiche Lacher.
Auf der Bühne „Gänsekeule“ sorgte Tim von „De Maarsäck“ für zahlreiche Lacher. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Das gibt es nur im Erzgebirge: „Weihnachtsessen“ mit Musik sorgt für volle Straßen
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Musik-Neinerlaa sorgten über 30 Künstler auf neun Bühnen am Samstag in Ehrenfriedersdorf für zahlreiche Besucher. Für jeden Musikgeschmack war etwas dabei.

Es lag wieder Musik in der Luft. Zum wiederholten Mal verwandelte sich Ehrenfriedersdorf in eine Musikstadt. Am Samstag fand bereits das vierte Musik-Neinerlaa statt: ein Wortspiel, welches auf das typische Heiligabend-Essen hindeutet und neun Bühnen in der ganzen Bergstadt miteinander verband und hunderte Gäste anlockte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:08 Uhr
3 min.
Song aus Netflix-Film ist der Sommerhit 2025
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Band Huntrix - hier von links nach rechts: Zoey, Rumi und Mira.
Im Animationsfilm "KPop Demon Hunters" wird der Song "Golden" ein großer Hit. Auch in der Realität stürmt die fiktive Band die Charts. Nun bekommt sie auch eine besondere Auszeichnung in Deutschland.
Sabrina Szameitat, dpa
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
20.07.2025
2 min.
Wo im Erzgebirge Elfen und Trolle gegen das Böse kämpfen und damit die Zuschauer begeistern
Elfen und Trolle regieren in diesem Jahr seit langer Zeit wieder an den Greifensteinen.
Vor ausverkauftem Haus feierte das Stück "Elfenfeuer II" am Samstag Premiere auf den Greifensteinen. Dabei kam etwas Besonderes zum Einsatz.
Robby Schubert
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
15.08.2025
1 min.
Musik-Neinerlaa in Bergstadt im Erzgebirge: Live-Auftritte auf neun Bühnen
In Ehrenfriedersdorf wird am Samstag zum Musik-Neinerlaa (Archivfoto) eingeladen.
In Ehrenfriedersdorf spielt am Sonnabend die Musik. Es darf mit Sicherheit auch geschunkelt werden. Was Besucher erwartet.
Annett Honscha
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
Mehr Artikel