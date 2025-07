Das gibt’s nur im Erzgebirge: Im Bergmannshabit zum Gottesdienst unter freiem Himmel

Am Annatag feiern die Bergleute am Schreckenberg in Frohnau ihre Schutzpatronin. Gastgeber ist die Bergknapp- und Brüderschaft „Glück auf“ Frohnau/Annaberg-Buchholz.

Der Annatag, der 26. Juli, spielt gerade bei den Bergleuten im Erzgebirge eine besondere Rolle. Die Heilige Anna gilt als die Schutzpatronin der Bergleute. Anlässlich Annas Namenstages, der Mutter Marias, erwarten die Mitglieder der Bergknapp- und Brüderschaft „Glück auf“ Frohnau/Annaberg-Buchholz am Sonntag zahlreiche Gäste auf dem... Der Annatag, der 26. Juli, spielt gerade bei den Bergleuten im Erzgebirge eine besondere Rolle. Die Heilige Anna gilt als die Schutzpatronin der Bergleute. Anlässlich Annas Namenstages, der Mutter Marias, erwarten die Mitglieder der Bergknapp- und Brüderschaft „Glück auf“ Frohnau/Annaberg-Buchholz am Sonntag zahlreiche Gäste auf dem...