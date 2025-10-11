„Das hier richtet sich gegen meine Person und ist feige“ – Bürgermeisterin im Erzgebirge macht Straftat öffentlich

Die Front- und Seitenscheiben des privaten Autos einer Bürgermeisterin im Erzgebirge sind nachts besprüht worden. Wieso aber hat die Kommunalpolitikerin am Wochenende keine Anzeige erstattet?

Anfangs will Silke Franzl dazu öffentlich nichts sagen. Doch dann ist der Ärger der Ehrenfriedersdorfer Bürgermeisterin zu groß: „Das hier richtet sich gegen meine Person und ist feige“, sagt sie am Samstagvormittag beim Telefonat mit „Freie Presse“. Und wer Silke Franzl kennt, weiß, sie steht als Kommunalpolitikerin für klare Worte.