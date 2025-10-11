Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  „Das hier richtet sich gegen meine Person und ist feige" – Bürgermeisterin im Erzgebirge macht Straftat öffentlich

Silke Franzl ist seit 2015 Bürgermeisterin der Stadt Ehrenfriedersdorf. Diese Aufnahme entstand Mitte August bei der Einweihung der Grundschule.
Bild: Robby Schubert
Von Katrin Kablau
Die Front- und Seitenscheiben des privaten Autos einer Bürgermeisterin im Erzgebirge sind nachts besprüht worden. Wieso aber hat die Kommunalpolitikerin am Wochenende keine Anzeige erstattet?

Anfangs will Silke Franzl dazu öffentlich nichts sagen. Doch dann ist der Ärger der Ehrenfriedersdorfer Bürgermeisterin zu groß: „Das hier richtet sich gegen meine Person und ist feige“, sagt sie am Samstagvormittag beim Telefonat mit „Freie Presse“. Und wer Silke Franzl kennt, weiß, sie steht als Kommunalpolitikerin für klare Worte.
