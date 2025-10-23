Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erzgebirge: Staatsschutz ermittelt nach Vandalismus-Attacke aufs Auto einer Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Silke Franzl, hier mit Künstler Michael Knauth, hat Anzeige erstattet.
Bild: R. Küttner/Archiv
Erzgebirge: Staatsschutz ermittelt nach Vandalismus-Attacke aufs Auto einer Bürgermeisterin
Katrin Kablau
Die Front- und Seitenscheiben des privaten Autos der Ehrenfriedersdorfer Bürgermeisterin Silke Franzl sind nachts besprüht worden. Die Kommunalpolitikerin machte das sofort öffentlich. Wie ist der aktuelle Stand?

Sie werde Anzeige erstatten. Das hatte Silke Franzl, Ehrenfriedersdorfs Bürgermeisterin, bereits beim Telefonat mit „Freie Presse“ angekündigt. Ihr Auto war mutwillig beschädigt worden. „Das hier richtet sich gegen meine Person und ist feige“, sagte sie.
