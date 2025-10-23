Erzgebirge: Staatsschutz ermittelt nach Vandalismus-Attacke aufs Auto einer Bürgermeisterin

Die Front- und Seitenscheiben des privaten Autos der Ehrenfriedersdorfer Bürgermeisterin Silke Franzl sind nachts besprüht worden. Die Kommunalpolitikerin machte das sofort öffentlich. Wie ist der aktuelle Stand?

Sie werde Anzeige erstatten. Das hatte Silke Franzl, Ehrenfriedersdorfs Bürgermeisterin, bereits beim Telefonat mit „Freie Presse" angekündigt. Ihr Auto war mutwillig beschädigt worden. „Das hier richtet sich gegen meine Person und ist feige", sagte sie.