Das ist im Erzgebirge am Wochenende los: Party mit 13 DJs, Annaberger Autofrühling und XL-Mineralienbörse

Im Alten Schlachthof Stollberg legen am Wochenende gleich 13 DJs auf. Doch die Party ist nicht der einzige Höhepunkt in der Region. Von Autofrühling bis große Mineralienbörse: Wohin sich ein Ausflug am Wochenende lohnt.

Noch keine Idee für einen Ausflug am Wochenende? Die „Freie Presse" gibt fünf Tipps für das Erzgebirge.