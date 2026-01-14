MENÜ
Die Filiale der Volksbank am Markt in Schlettau ist schon lange dicht. Nun hat das Kreditinstitut auch noch den SB-Standort in dem Haus aufgegeben.
Die Filiale der Volksbank am Markt in Schlettau ist schon lange dicht. Nun hat das Kreditinstitut auch noch den SB-Standort in dem Haus aufgegeben. Bild: Ronny Küttner
Schlettaus Bürgermeister Conny Göckeritz bedauert den Rückzug der Volksbank.
Schlettaus Bürgermeister Conny Göckeritz bedauert den Rückzug der Volksbank. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Mit diesem Aushang informierte die Volksbank über die Schließung des Standorts in Schlettau.
Mit diesem Aushang informierte die Volksbank über die Schließung des Standorts in Schlettau. Bild: Ronny Küttner
Als Alternative empfiehlt die Volksbank den Schlettauern diesen neuen SB-Standort am Bahnhof der Nachbarstadt Scheibenberg.
Als Alternative empfiehlt die Volksbank den Schlettauern diesen neuen SB-Standort am Bahnhof der Nachbarstadt Scheibenberg. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
„Das ist schon traurig“ – Bank kehrt Stadt im Erzgebirge endgültig den Rücken
Redakteur
Von Kjell Riedel
Ihre Filiale in Schlettau hat die Volksbank schon 2017 geschlossen. Es blieb aber zumindest ein Selbstbedienungsbereich. Bis jetzt.

Die Volksbank Chemnitz gibt ihren Selbstbedienungsstandort in Schlettau auf. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage der „Freien Presse“. „Unsere Planung sieht vor, den SB-Standort – nach erfolgreicher Inbetriebnahme des neuen SB-Standorts in Scheibenberg – zu verlagern“, so Volksbanksprecherin Janet Hahn.
