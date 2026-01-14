„Das ist schon traurig“ – Bank kehrt Stadt im Erzgebirge endgültig den Rücken

Ihre Filiale in Schlettau hat die Volksbank schon 2017 geschlossen. Es blieb aber zumindest ein Selbstbedienungsbereich. Bis jetzt.

Die Volksbank Chemnitz gibt ihren Selbstbedienungsstandort in Schlettau auf. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage der „Freien Presse". „Unsere Planung sieht vor, den SB-Standort – nach erfolgreicher Inbetriebnahme des neuen SB-Standorts in Scheibenberg – zu verlagern", so Volksbanksprecherin Janet Hahn.