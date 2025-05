Das sind die schnellsten Nachwuchsfeuerwehrleute aus dem Erzgebirge

Mehr als 20 Teams sind bei der Gruppenstafette Jugendfeuerwehren aus dem Altkreis Annaberg angetreten. Die Wertung erfolgte in fünf Altersgruppen von acht bis 18 Jahre.

Tannenberg, Hermannsdorf, Buchholz/Frohnau, Schlettau und Königswalde. Aus diesen Orten kommt der schnellste Feuerwehrnachwuchs des Regionalbereichs Annaberg. Mädchen und Jungen dieser Jugendfeuerwehren belegten beim Regionalausscheid Gruppenstafette in ihren Wertungsklassen jeweils den ersten Platz. Der Vergleich war am Sonnabend in Bärenstein...