Dauerbaustelle im Erzgebirge: Wann der Umleitungsfrust auf dem Zubringer nach Chemnitz enden könnte

Seit anderthalb Jahren quält sich der Umleitungsverkehr über Nebenstraßen – wegen eines Straßenbauprojekts von 260 Meter Länge in Ehrenfriedersdorf. Nennt das Straßenbauamt nun den Freigabetermin?

Ein 3,6-Millionen-Straßenbauprojekt strapaziert die Geduld der Erzgebirger. Seit 20 Monaten gilt auf dem viel befahrenen Zubringer nach Chemnitz eine nervige Umleitung – wegen einer 260 Meter langen Baustelle am Ehrenfriedersdorfer Ortsausgang. Offenbar gibt es nun gute Nachrichten.