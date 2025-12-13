MENÜ
  • Dauerbaustelle im Erzgebirge: Wann der Umleitungsfrust auf dem Zubringer nach Chemnitz enden könnte

Die Herolder Straße in Ehrenfriedersdorf konnten Pendler seit Monaten nicht nuzen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Die Herolder Straße in Ehrenfriedersdorf konnten Pendler seit Monaten nicht nuzen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Dauerbaustelle im Erzgebirge: Wann der Umleitungsfrust auf dem Zubringer nach Chemnitz enden könnte
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit anderthalb Jahren quält sich der Umleitungsverkehr über Nebenstraßen – wegen eines Straßenbauprojekts von 260 Meter Länge in Ehrenfriedersdorf. Nennt das Straßenbauamt nun den Freigabetermin?

Ein 3,6-Millionen-Straßenbauprojekt strapaziert die Geduld der Erzgebirger. Seit 20 Monaten gilt auf dem viel befahrenen Zubringer nach Chemnitz eine nervige Umleitung – wegen einer 260 Meter langen Baustelle am Ehrenfriedersdorfer Ortsausgang. Offenbar gibt es nun gute Nachrichten.
Das könnte Sie auch interessieren
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
10.09.2025
3 min.
Zubringer nach Chemnitz: Verzögerungen bei Millionenprojekt im Erzgebirge
Seit April 2024 ist das Stück Staatsstraße am Ortsausgang Ehrenfriedersdorf gesperrt.
3,6 Millionen Euro werden in das anspruchsvolle Gemeinschaftsprojekt von Freistaat, Kommune, Wasserverband und Energieversorger investiert. Ein Bach sorgte mehrmals für Ärger.
Katrin Kablau
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
24.10.2025
2 min.
Zubringer nach Chemnitz: Wird die Baustelle im Erzgebirge vor dem Winter fertig?
Die Wilisch hat eine 95 Meter lange Straßenstützwand nahe den Wohnhäusern bekommen.
Ein Straßenbauprojekt von 260 Meter Länge sorgt für eine nervige Umleitung. Jetzt verschiebt das Straßenbauamt erneut den Freigabetermin.
Katrin Kablau
Mehr Artikel