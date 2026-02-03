DDR-Kult im Erzgebirge: Berühmtes Musical feiert Premiere in Annaberg

Das Musical „Mein Freund Bunbury“ feiert im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz seine ausverkaufte Premiere - mit bekannten Mitwirkenden auf und hinter der Bühne.

Wer ist denn nun dieser Mr. Bunbury? Dieser Frage kann man ab dem 7. Februar im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz auf den Grund gehen. Das Musical „Mein Freund Bunbury“ des gebürtigen Chemnitzer Komponisten Gerd Natschinski wurde nach der Uraufführung 1964 im Ostberliner Metropoltheater zum berühmtesten Musical aus der