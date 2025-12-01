Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Depression, Schlaganfall, Krebs: Wie das Schicksal einen vierfachen Familienvater aus dem Erzgebirge herausfordert

Johannes Hadlich aus Hermannsdorf mit seinen Kindern: der dreizehnjährigen Erika, dem siebenjährigen Heinrich, dem elfjährigen Friedemann und dem neunjährigen August (von links).
Johannes Hadlich aus Hermannsdorf mit seinen Kindern: der dreizehnjährigen Erika, dem siebenjährigen Heinrich, dem elfjährigen Friedemann und dem neunjährigen August (von links). Bild: Ronny Küttner
Das Haus der Hadlichs ist unsaniert. Dazu gehört ein etwa 1400 Quadratmeter großes Grundstück.
Das Haus der Hadlichs ist unsaniert. Dazu gehört ein etwa 1400 Quadratmeter großes Grundstück. Bild: Ronny Küttner
Alltag bei den Hadlichs: Bastel- beziehungsweise Reparaturarbeiten gehören genauso dazu wie Computerspiele.
Alltag bei den Hadlichs: Bastel- beziehungsweise Reparaturarbeiten gehören genauso dazu wie Computerspiele. Bild: Ronny Küttner
Johannes Hadlich aus Hermannsdorf mit seinen Kindern: der dreizehnjährigen Erika, dem siebenjährigen Heinrich, dem elfjährigen Friedemann und dem neunjährigen August (von links).
Johannes Hadlich aus Hermannsdorf mit seinen Kindern: der dreizehnjährigen Erika, dem siebenjährigen Heinrich, dem elfjährigen Friedemann und dem neunjährigen August (von links). Bild: Ronny Küttner
Das Haus der Hadlichs ist unsaniert. Dazu gehört ein etwa 1400 Quadratmeter großes Grundstück.
Das Haus der Hadlichs ist unsaniert. Dazu gehört ein etwa 1400 Quadratmeter großes Grundstück. Bild: Ronny Küttner
Alltag bei den Hadlichs: Bastel- beziehungsweise Reparaturarbeiten gehören genauso dazu wie Computerspiele.
Alltag bei den Hadlichs: Bastel- beziehungsweise Reparaturarbeiten gehören genauso dazu wie Computerspiele. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Depression, Schlaganfall, Krebs: Wie das Schicksal einen vierfachen Familienvater aus dem Erzgebirge herausfordert
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein „Leser helfen“ startet seine nächste Spendenaktion im Erzgebirge. Das Geld kommt einem alleinerziehenden Vater und seinen vier Kindern in Hermannsdorf zugute. Es gibt einen großen Wunsch.

Elterlein.

Das Leben des 39-jährigen Johannes Hadlich aus Hermannsdorf – einem Ortsteil der Stadt Elterlein – verlief viele Jahre geradlinig: Schule, Studium, Arbeit, Hochzeit, vier Kinder. Bis vor fünf Jahren. Seither jagt ein Schicksalsschlag den nächsten. Seither ist die Lage der Familie, „als hätte sie das Unglück gepachtet“, sagen Freunde, zu denen unter anderem die Familien Förster und Taubert aus dem nahen Buchholz gehören.

Dennoch lässt sich der mittlerweile alleinerziehende Familienvater nicht unterkriegen. Aktuell sein größter Wunsch: ein Auto, in dem die ganze Familie Platz findet, das er problemlos fahren kann und das „vielleicht mal länger hält als drei bis fünf Jahre“. Denn das bisherige Familienauto hat nach insgesamt 19 Jahren nun endgültig den Dienst quittiert.

Verein hilft seit fast 28 Jahren im Erzgebirge

An dieser Stelle kommt der Verein „Leser helfen“ ins Spiel. Er engagiert sich seit mittlerweile fast 30 Jahren in der Region. Unterstützt Menschen, die beeinträchtigt oder unverschuldet in Not geraten sind und dringend Hilfe brauchen. Zudem fördert er soziale Projekte, für die es aus staatlichen Töpfen kein Geld gibt, die aber Unterstützung verdienen. Erst vor wenigen Wochen konnte so ein großer Wunsch der Familie Schmiedel aus Bärenstein erfüllt werden: ein großes Auto mit einem Kassettenlift für den Rollstuhl von Familienvater André. Für die Familie hatte der Verein „Leser helfen“ im vorigen Jahr Spenden gesammelt.

Das Haus der Hadlichs ist unsaniert. Dazu gehört ein etwa 1400 Quadratmeter großes Grundstück.
Das Haus der Hadlichs ist unsaniert. Dazu gehört ein etwa 1400 Quadratmeter großes Grundstück. Bild: Ronny Küttner
Das Haus der Hadlichs ist unsaniert. Dazu gehört ein etwa 1400 Quadratmeter großes Grundstück.
Das Haus der Hadlichs ist unsaniert. Dazu gehört ein etwa 1400 Quadratmeter großes Grundstück. Bild: Ronny Küttner

Dieses Jahr will der Verein den Hermannsdorfer und seine vier Kinder unterstützen. Ihnen soll das Geld aus der lokalen Spendenaktion in diesem Jahr zugutekommen. Denn heute weiß der 39-Jährige: „Das Leben geht nicht immer geradeaus.“ Vor fünf Jahren hatte er mit dem gerade gebraucht erworbenen Familienauto einen schweren Unfall – verursacht durch Glatteis. Das Auto überschlug sich mehrmals. Wie durch ein Wunder wurde er selbst dabei nur leicht verletzt. Das Auto aber war ein Totalschaden. Ein mehr als 14 Jahre alter Opel mit sieben Sitzen wurde das neue Familienauto.

2021 verlässt ihn seine Frau, er bleibt mit den vier Kindern allein. Ein Jahr später erkrankt er an einer Depression – eine Folge der enormen Belastungen als alleinerziehender Vater. 2023 erleidet er einen Schlaganfall. Es folgen ein langer Krankenhausaufenthalt und eine anschließende Rehabilitation. Seither sind einige Funktionen seiner linken Körperhälfte eingeschränkt.

Rückkehr in den Beruf als Ingenieur unmöglich

Vor allem die mangelnde Feinmotorik sowie die eingeschränkte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit machen eine Rückkehr in seinen Beruf als Ingenieur unmöglich. Johannes Hadlich wird Erwerbsunfähigkeitsrente zugesprochen. Für ihn und seine vier Kinder bedeutet dies, dass nun jeder Euro zweimal umgedreht werden muss.

Doch damit noch längst nicht genug der Schicksalsschläge: Im Oktober 2024 diagnostizieren die Ärzte bei ihm Krebs. Es folgen Operation und Chemotherapie.

Alltag bei den Hadlichs: Bastel- beziehungsweise Reparaturarbeiten gehören genauso dazu wie Computerspiele.
Alltag bei den Hadlichs: Bastel- beziehungsweise Reparaturarbeiten gehören genauso dazu wie Computerspiele. Bild: Ronny Küttner
Alltag bei den Hadlichs: Bastel- beziehungsweise Reparaturarbeiten gehören genauso dazu wie Computerspiele.
Alltag bei den Hadlichs: Bastel- beziehungsweise Reparaturarbeiten gehören genauso dazu wie Computerspiele. Bild: Ronny Küttner

Wie es ihm heute geht? „Das ist tagesform- und wetterabhängig“, berichtet der Hermannsdorfer. Und: „Ich habe nicht mehr so viele Kraftreserven.“ So wird nicht nur der Alltag zur Herausforderung. Dazu kommen noch unzählige „Kleinbaustellen“ im weitgehend unsanierten Einfamilienhaus sowie auf dem annähernd 1400 Quadratmeter großen dazugehörigen Grundstück. „Das sind alles keine großartigen Sachen“, sagt er selbst. Spricht unter anderem von herabfallenden Putzteilen an der Hauswand und einem neuen Farbanstrich für das Haus beispielsweise. „Aber ich schaffe es eben nicht mehr.“

Unterstützung kommt von großer Gemeinschaft

Umso dankbarer ist er für die Hilfe aus seiner Familie, von Freunden und aus der Nachbarschaft. „Das ist eine super Gemeinschaft“, freut er sich. Obwohl es ihm vor allem nach dem Schlaganfall unglaublich schwer gefallen sei, die Hilfe überhaupt anzunehmen. „Das musste ich erst lernen“, räumt der 39-Jährige ein. (af)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
05.10.2025
5 min.
„Leser helfen“ im Erzgebirge: Nach tragischem Verlust geht ein großer Wunsch in Erfüllung
Großer Moment für Katrin und André Schmiedel aus Bärenstein: In Zschorlau erhalten sie von Matthias Schuster ihren behindertengerechten VW T 6, finanziert über „Leser helfen“.
Familie Schmiedel aus Bärenstein hat während der jüngsten Spendenaktion ihren Sohn verloren. Die Verzweiflung darüber ist immer noch da. Doch es gibt auch Momente der Freude.
Antje Flath
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
27.09.2025
5 min.
Baustellenfrust im Erzgebirge: Warum in der Annaberger Innenstadt das nächste Geschäft leer steht
Levi ist der stärkste Charakter aus der Manga-Serie „Attack on Titan“. Gegen Baustellenfrust ist aber auch er machtlos.
Die japanischen Comic-Helden sind aus den großen Schaufenstern an der Großen Kirchgasse verschwunden. Aber warum hat eine junge Beierfelderin den durchaus lukrativen Standort aufgegeben?
Antje Flath
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel