Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • „Leser helfen“ im Erzgebirge: Familie aus Lugau überrascht Familie aus Hermannsdorf

Die Aktion „Leser helfen“ unterstützt in diesem Jahr Familie Hadlich aus Hermannsdorf: den elfjährigen Friedemann, die 13-jährige Erika, den 39-jährige Vater Johannes, den siebenjährigen Heinrich und den neunjährigen August (v. l.).
Die Aktion „Leser helfen“ unterstützt in diesem Jahr Familie Hadlich aus Hermannsdorf: den elfjährigen Friedemann, die 13-jährige Erika, den 39-jährige Vater Johannes, den siebenjährigen Heinrich und den neunjährigen August (v. l.). Bild: Ronny Küttner
Besondere Weihnachtsüberraschung für die Hadlichs: Eine Familie aus Lugau spendiert ihnen Karten für den Weihnachtszirkus in Zwickau.
Besondere Weihnachtsüberraschung für die Hadlichs: Eine Familie aus Lugau spendiert ihnen Karten für den Weihnachtszirkus in Zwickau. Bild: Markus Friederichs
2018 hat sich Zirkusfamilie Friedrich ihren Traum von einem eigenen Weihnachtszirkus erfüllt. Ab 18. Dezember heißt es wieder „Manege frei“.
2018 hat sich Zirkusfamilie Friedrich ihren Traum von einem eigenen Weihnachtszirkus erfüllt. Ab 18. Dezember heißt es wieder „Manege frei“. Bild: Ralph Koehler/Archiv
Die Aktion „Leser helfen“ unterstützt in diesem Jahr Familie Hadlich aus Hermannsdorf: den elfjährigen Friedemann, die 13-jährige Erika, den 39-jährige Vater Johannes, den siebenjährigen Heinrich und den neunjährigen August (v. l.).
Die Aktion „Leser helfen“ unterstützt in diesem Jahr Familie Hadlich aus Hermannsdorf: den elfjährigen Friedemann, die 13-jährige Erika, den 39-jährige Vater Johannes, den siebenjährigen Heinrich und den neunjährigen August (v. l.). Bild: Ronny Küttner
Besondere Weihnachtsüberraschung für die Hadlichs: Eine Familie aus Lugau spendiert ihnen Karten für den Weihnachtszirkus in Zwickau.
Besondere Weihnachtsüberraschung für die Hadlichs: Eine Familie aus Lugau spendiert ihnen Karten für den Weihnachtszirkus in Zwickau. Bild: Markus Friederichs
2018 hat sich Zirkusfamilie Friedrich ihren Traum von einem eigenen Weihnachtszirkus erfüllt. Ab 18. Dezember heißt es wieder „Manege frei“.
2018 hat sich Zirkusfamilie Friedrich ihren Traum von einem eigenen Weihnachtszirkus erfüllt. Ab 18. Dezember heißt es wieder „Manege frei“. Bild: Ralph Koehler/Archiv
Annaberg
„Leser helfen“ im Erzgebirge: Familie aus Lugau überrascht Familie aus Hermannsdorf
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein alleinerziehender Familienvater und seine vier Kinder brauchen dringend ein neues Auto. Doch bei der Spendenaktion geht es nicht nur um Geld. Die große Hilfsbereitschaft überwältigt.

Hermannsdorf.

„Das haut mich aus den Latschen.“ Johannes Hadlich aus Hermannsdorf ist überwältigt von der Anteilnahme, die er seit wenigen Tagen gemeinsam mit seinen vier Kindern durch die Aktion „Leser helfen“ erfährt. „Ich war mir nicht sicher, wie das alles so ankommen würde. Jetzt bin ich einfach überwältigt von der großen Bereitschaft, tatsächlich zu helfen“, erzählt der alleinerziehende Familienvater schon nach den ersten Tagen der Spendenaktion.

Am Sonntag beispielsweise habe unvermittelt ein älteres Ehepaar vor der Tür des Einfamilienhauses gestanden mit einem großen Beutel Süßigkeiten für die Kinder und mit kleinen Gebrauchsartikeln wie Shampoo zum Beispiel. „Ich bin gerade platt“, sagt der 39-Jährige.

Ein Schicksalsschlag jagt den nächsten

Seit fünf Jahren ereilt die Familie ein Schicksalsschlag nach dem nächsten: Alles beginnt mit einem schweren Unfall – verursacht durch Glatteis. Er selbst wird dabei wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Das Auto aber ist ein Totalschaden. Ein mehr als 14 Jahre alter Opel mit sieben Sitzen wurde das neue Familienauto. Ein Jahr später verlässt ihn seine Frau, er bleibt mit den vier Kindern allein. Er erkrankt an einer Depression und erleidet einen Schlaganfall. Es folgen Krankenhausaufenthalt und Rehabilitation. Dennoch bleiben Funktionen der linken Körperhälfte eingeschränkt. Eine Rückkehr in seinen Beruf als Ingenieur wird unmöglich. Im Oktober 2024 diagnostizieren die Ärzte bei ihm Krebs. Es folgen Operation und Chemotherapie.

Besondere Weihnachtsüberraschung für die Hadlichs: Eine Familie aus Lugau spendiert ihnen Karten für den Weihnachtszirkus in Zwickau.
Besondere Weihnachtsüberraschung für die Hadlichs: Eine Familie aus Lugau spendiert ihnen Karten für den Weihnachtszirkus in Zwickau. Bild: Markus Friederichs
Besondere Weihnachtsüberraschung für die Hadlichs: Eine Familie aus Lugau spendiert ihnen Karten für den Weihnachtszirkus in Zwickau.
Besondere Weihnachtsüberraschung für die Hadlichs: Eine Familie aus Lugau spendiert ihnen Karten für den Weihnachtszirkus in Zwickau. Bild: Markus Friederichs

Mit seiner aktuellen Spendenaktion will der Verein „Leser helfen“ die Familie unterstützen, sammelt Geld, um den derzeit größten Wunsch des Familienvaters erfüllen zu können: ein Auto, in dem die ganze Familie Platz findet, das er problemlos fahren kann und das „vielleicht mal länger hält als drei bis fünf Jahre“. Denn das bisherige Familienauto hat nach insgesamt 19 Jahren im September mit einem Motorschaden nun endgültig den Dienst quittiert.

Deshalb behilft er sich momentan mit einem Leihwagen. Denn Fahrten stehen regelmäßig an: Angefangen bei den Kontrollfahrten ins Klinikum nach Chemnitz über die Fahrten zur Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge in Annaberg-Buchholz beziehungsweise zur Grundschule nach Elterlein bis zu Fahrten zur Musikschule und zum Einkaufen. Dabei ist der Einstieg in das Auto zu hoch für den 100 Prozent schwerbehinderten Familienvater. Ihm fällt das Kuppeln und Schalten schwer. Deshalb würde er sich freuen, wenn das neue Auto eines mit Automatikschaltung wäre.

2018 hat sich Zirkusfamilie Friedrich ihren Traum von einem eigenen Weihnachtszirkus erfüllt. Ab 18. Dezember heißt es wieder „Manege frei“.
2018 hat sich Zirkusfamilie Friedrich ihren Traum von einem eigenen Weihnachtszirkus erfüllt. Ab 18. Dezember heißt es wieder „Manege frei“. Bild: Ralph Koehler/Archiv
2018 hat sich Zirkusfamilie Friedrich ihren Traum von einem eigenen Weihnachtszirkus erfüllt. Ab 18. Dezember heißt es wieder „Manege frei“.
2018 hat sich Zirkusfamilie Friedrich ihren Traum von einem eigenen Weihnachtszirkus erfüllt. Ab 18. Dezember heißt es wieder „Manege frei“. Bild: Ralph Koehler/Archiv

Momentan gibt es aber für den 39-Jährigen sowie für die 13-jährige Erika, den siebenjährigen Heinrich, den elfjährigen Friedemann und den neunjährigen August erst einmal einen ganz anderen Grund zur Freude: Eine Familie aus Lugau hat für den Weihnachtszirkus in Zwickau vier Karten erworben, kann aber nun die Veranstaltung nicht besuchen. Daraufhin hat die Familie beschlossen, ihre Karten den Hadlichs zu schenken. Ein Geschenk, das Johannes Hadlich fast die Sprache verschlägt, als er davon erfährt. „Da kann ich mit den Kindern endlich mal wieder etwas unternehmen“, sagt er. Denn die Lugauer würden Familie Hadlich auch noch nach Zwickau und wieder zurück bringen.

Zirkusbetreiber spendieren fehlende Karte

Damit die Familie komplett fahren kann, braucht es allerdings noch eine Karte. Da kommt Familie Friedrich ins Spiel, die sich vor sechs Jahren mit ihrem eigenen Weihnachtszirkus in ihrem Sachsenpalast einen Traum erfüllt haben. Die Gastgeber spendieren die noch fehlende fünfte Karte für Familie Hadlich. Als sie von deren Geschichte erfahren, gibt es für sie kein langes Überlegen: Die fehlende Karte wird mit passender Platznummer reserviert. Damit steht fest: Am 2. Januar machen die fünf Hadlichs einen Familienausflug in den Weihnachtszirkus nach Zwickau. (af) www.freiepresse.de/leserhelfen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
01.12.2025
4 min.
Depression, Schlaganfall, Krebs: Wie das Schicksal einen vierfachen Familienvater aus dem Erzgebirge herausfordert
Johannes Hadlich aus Hermannsdorf mit seinen Kindern: der dreizehnjährigen Erika, dem siebenjährigen Heinrich, dem elfjährigen Friedemann und dem neunjährigen August (von links).
Der Verein „Leser helfen“ startet seine nächste Spendenaktion im Erzgebirge. Das Geld kommt einem alleinerziehenden Vater und seinen vier Kindern in Hermannsdorf zugute. Es gibt einen großen Wunsch.
Antje Flath
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
24.11.2025
4 min.
Theater im Erzgebirge schenkt seinem Publikum eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte
Udo Prucha und Annalena Oswald als Hühner und Leopold Peter als Findus schreiben Autogramme.
„Morgen, Findus, wird‘s was geben“ hat am Sonntag im Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz Premiere gefeiert. Das Publikum erlebte zauberhafte Momente für die ganze Familie.
Katja Lippmann-Wagner
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
Mehr Artikel