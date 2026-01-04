MENÜ
Johannes Hadlich (rechts) mit seinen Kindern August, Friedemann, Erika und Heinrich im Zirkus.
Johannes Hadlich (rechts) mit seinen Kindern August, Friedemann, Erika und Heinrich im Zirkus. Bild: Ralf Wendland
Im Weihnachtszirkus gab es unter anderem Akrobaten zu erleben.
Im Weihnachtszirkus gab es unter anderem Akrobaten zu erleben. Bild: Ralf Wendland
So sehen Weihnachtsengel aus – im Bild (v.li.) Anja Schönherr und ihre Eltern Stephan und Birgitt Schönherr.
So sehen Weihnachtsengel aus – im Bild (v.li.) Anja Schönherr und ihre Eltern Stephan und Birgitt Schönherr. Bild: Ralf Wendland
Im Weihnachtszirkus gab es ein buntes Programm.
Im Weihnachtszirkus gab es ein buntes Programm. Bild: Ralf Wendland
Annaberg
„Leser helfen“ im Erzgebirge: Familie aus Hermannsdorf erlebt Weihnachtszirkus
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Johannes Hadlich aus Hermannsdorf und seine vier Kinder gab es jetzt ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Eine Familie aus Erlbach-Kirchberg hat ihnen einen Zirkusbesuch ermöglicht.

Es gibt sie tatsächlich: Weihnachtsengel. Johannes Hadlich aus Hermannsdorf hat gleich drei getroffen. Der alleinerziehende Vater von vier Kindern hat durch familiäre und gesundheitliche Schicksalsschläge mit Depression, Schlaganfall und Krebs ein schweres Paket zu tragen. Jetzt gab es ein verspätetes Weihnachtsgeschenk von Familie Schönherr...
