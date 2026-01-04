„Leser helfen“ im Erzgebirge: Familie aus Hermannsdorf erlebt Weihnachtszirkus

Für Johannes Hadlich aus Hermannsdorf und seine vier Kinder gab es jetzt ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Eine Familie aus Erlbach-Kirchberg hat ihnen einen Zirkusbesuch ermöglicht.

Es gibt sie tatsächlich: Weihnachtsengel. Johannes Hadlich aus Hermannsdorf hat gleich drei getroffen. Der alleinerziehende Vater von vier Kindern hat durch familiäre und gesundheitliche Schicksalsschläge mit Depression, Schlaganfall und Krebs ein schweres Paket zu tragen. Jetzt gab es ein verspätetes Weihnachtsgeschenk von Familie Schönherr...