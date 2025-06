Der Fichtelberg hat jetzt sein eigenes Basislager – Aber zelten muss da keiner

Wo das traditionsreiche „Waldeck“ stand, ist ein markanter Neubau mit Hotel und Gaststätte entstanden. Er bereichert Oberwiesenthal auch in anderer Hinsicht. Und in der Küche hat ein alter Bekannter das Sagen.

Basislager – da dürften viele Leute eine Ansammlung von Zelten am Fuß des höchsten Bergs der Welt vor Augen haben. Ein karges Camp, in dem sich Bergsteiger auf den lebensgefährlichen Aufstieg auf den Mount Everest vorbereiten. Damit hat das erst vor wenigen Tagen offiziell eröffnete Basislager in Oberwiesenthal allerdings rein gar nichts zu...