„Der Lehrer ist immer schuld“ – Stimmen zum Streik aus dem Erzgebirge

Hunderte Teilnehmer haben sich am Dienstag an dem Lehrerstreik in Chemnitz beteiligt. Doch geht es den Lehrkräften wirklich nur ums Geld? Das sagen Lehrer, Schüler und Elternsprecher aus dem Erzgebirge.

Rund 700 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Dienstag auf dem Theaterplatz in Chemnitz gestreikt. Darunter viele Lehrer – auch aus dem Erzgebirge. Sie folgten dem Aufruf der Gewerkschaften, die für sie sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fordern. Aktuell verdienen... Rund 700 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Dienstag auf dem Theaterplatz in Chemnitz gestreikt. Darunter viele Lehrer – auch aus dem Erzgebirge. Sie folgten dem Aufruf der Gewerkschaften, die für sie sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fordern. Aktuell verdienen...