„Der Stollenanschnitt zum Weihnachtsmarkt ist unsere Ladenverkostung“ – Wo gibt’s im Erzgebirge den leckersten Stollen?

Tradition: Ein Riesenstollen wird am Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt in Thum angeschnitten. Warum das Exemplar keine Mogelpackung ist.

Wenn in Thum am Samstag der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, hat Konditormeister Frank Graupner seinen Auftritt. Aus der Bäckerei unmittelbar neben dem Markt trägt er, unterstützt von Helfern, einen zwei Meter langen Butter-Rosinenstollen. Kaum einer weiß, dass dieses Exemplar wirklich im Stück in seinen Ofen passt.