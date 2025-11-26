Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  „Der Stollenanschnitt zum Weihnachtsmarkt ist unsere Ladenverkostung" – Wo gibt's im Erzgebirge den leckersten Stollen?

Konditormeister Frank Graupner und Mario Hengst (r.) haben den Riesenstollen in den Ofen geschoben. Das zwei Meter lange Exemplar wird beim Thumer Weihnachtsmarkt angeschnitten.
Konditormeister Frank Graupner und Mario Hengst (r.) haben den Riesenstollen in den Ofen geschoben. Das zwei Meter lange Exemplar wird beim Thumer Weihnachtsmarkt angeschnitten. Bild: Ronny Küttner
Konditormeister Frank Graupner und Bürgermeister Thomas Mauersberger (rechts) beim Anschnitt des Riesenstollens im Vorjahr auf dem Thumer Weihnachtsmarkt.
Konditormeister Frank Graupner und Bürgermeister Thomas Mauersberger (rechts) beim Anschnitt des Riesenstollens im Vorjahr auf dem Thumer Weihnachtsmarkt. Bild: Graupner/privat
Catrin Graupner mit einer Auswahl an Gebäck, mit der sich das Familienunternehmen einen Namen gemacht hat.
Catrin Graupner mit einer Auswahl an Gebäck, mit der sich das Familienunternehmen einen Namen gemacht hat. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
„Der Stollenanschnitt zum Weihnachtsmarkt ist unsere Ladenverkostung“ – Wo gibt’s im Erzgebirge den leckersten Stollen?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Tradition: Ein Riesenstollen wird am Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt in Thum angeschnitten. Warum das Exemplar keine Mogelpackung ist.

Wenn in Thum am Samstag der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, hat Konditormeister Frank Graupner seinen Auftritt. Aus der Bäckerei unmittelbar neben dem Markt trägt er, unterstützt von Helfern, einen zwei Meter langen Butter-Rosinenstollen. Kaum einer weiß, dass dieses Exemplar wirklich im Stück in seinen Ofen passt.
