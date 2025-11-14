Deutschlands beliebteste Bäcker: Erzgebirger holen sich den Titel in Sachsen

Das fünfte Jahr in Folge hat das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ die beliebtesten Bäckereien mithilfe seiner Online-Community ermittelt. Warum nun ausgerechnet in zwei Erzgebirgsstädtchen gejubelt wird.

Christian Beyer und Marcus Bräunig – zwei Bäckermeister aus dem Erzgebirge – rocken ein altes Handwerk. Das eint sie. Trotzdem könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Was sie wiederum nicht davon abhält, sich über den ungewöhnlichen Erfolg gemeinsam mit dem Berufskollegen zu freuen: Sie zählen zu Sachsens beliebtesten Bäckereien.