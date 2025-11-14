Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Samuel Heym, Susan Weiße, Heiko Hennig, Vanessa Nobis, Christian Beyer, Nicole Beyer und Luise Mildner (v. l.) von den Thumer Brot-Piraten sind einfach nur happy.
Samuel Heym, Susan Weiße, Heiko Hennig, Vanessa Nobis, Christian Beyer, Nicole Beyer und Luise Mildner (v. l.) von den Thumer Brot-Piraten sind einfach nur happy. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Deutschlands beliebteste Bäcker: Erzgebirger holen sich den Titel in Sachsen
Redakteur
Von Katrin Kablau
Das fünfte Jahr in Folge hat das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ die beliebtesten Bäckereien mithilfe seiner Online-Community ermittelt. Warum nun ausgerechnet in zwei Erzgebirgsstädtchen gejubelt wird.

Christian Beyer und Marcus Bräunig – zwei Bäckermeister aus dem Erzgebirge – rocken ein altes Handwerk. Das eint sie. Trotzdem könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Was sie wiederum nicht davon abhält, sich über den ungewöhnlichen Erfolg gemeinsam mit dem Berufskollegen zu freuen: Sie zählen zu Sachsens beliebtesten Bäckereien.
