Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?

„Falstaff“ – da war doch was? Ja, genau. Jedes Jahr im Herbst initiiert das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ ein Online-Voting und sucht „Deutschlands beliebteste Bäckereien“. Im Vorjahr standen auf der Liste Sachsen gleich drei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge. Unter den zehn Nominierten sind bei der neuen Auflage nun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
2 min.
Mit Spaten und gelben Gummistiefeln: Plauens Bürgermeister packen für Baumpflanz-Challenge an
Eine Hauszwetschge kam jetzt in Plauen in die Erde. Die Pflanzung gehört zu einem aktuellen Internetphänomen.
Ellen Liebner
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
23.09.2025
3 min.
Social-Media-Trend erfasst das Erzgebirge
Auch die Stadt Annaberg-Buchholz wurde bereits zur Baumpflanz-Aktion aufgefordert. Gemeinsam mit den Waldpädagoginnen Silvia Hofmann (l.) und Julia Wohlgemuth haben die Zweitklässlerinnen Mascha, Lisa Mai und Sham (v. l.) in der Kita Mäuseburg daraufhin eine Nordmanntanne gepflanzt.
Die Erzgebirger packt das Baumpflanz-Fieber. Grund ist eine Challenge – sprich Herausforderung –, die sich wie ein Kettenbrief rasant in den sozialen Medien verbreitet. Dabei ist nicht nur der Unterhaltungsfaktor groß.
Patrick Herrl
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel