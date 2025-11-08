Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10

Annaberg
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
„Falstaff“ – da war doch was? Ja, genau. Jedes Jahr im Herbst initiiert das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ ein Online-Voting und sucht „Deutschlands beliebteste Bäckereien“. Im Vorjahr standen auf der Liste Sachsen gleich drei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge. Unter den zehn Nominierten sind bei der neuen Auflage nun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.