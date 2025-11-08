Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10

Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?

„Falstaff“ – da war doch was? Ja, genau. Jedes Jahr im Herbst initiiert das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ ein Online-Voting und sucht „Deutschlands beliebteste Bäckereien“. Im Vorjahr standen auf der Liste Sachsen gleich drei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge. Unter den zehn Nominierten sind bei der neuen Auflage nun... „Falstaff“ – da war doch was? Ja, genau. Jedes Jahr im Herbst initiiert das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ ein Online-Voting und sucht „Deutschlands beliebteste Bäckereien“. Im Vorjahr standen auf der Liste Sachsen gleich drei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge. Unter den zehn Nominierten sind bei der neuen Auflage nun...