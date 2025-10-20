„Die innere Freiheit“: Kunstkeller im Erzgebirge widmet sich Künstlergruppe „Clara Mosch“

Im Kulturhauptstadt-Jahr zeigt der Kunstkeller Annaberg eine Ausstellung über eine bedeutende Künstlergruppe. Warum das auch eine Zeitreise ist.

Es ist eine Zeitreise in die 1970er-Jahre in Karl-Marx-Stadt. Damals entwickelte sich dort der Mittelpunkt einer alternativen Kunstszene in der DDR. Es entstand zugleich die Künstlergruppe „Clara Mosch“. Dieser widmet der Kunstkeller Annaberg seit Kurzem eine Ausstellung mit dem Untertitel „Die innere Freiheit“.