Regionale Nachrichten und News
  Clara Mosch im Kunstkeller Annaberg: Was die Gruppe war und was sie nicht war

Plakat von Lutz Dammbeck für eine Ausstellung der Künstlergruppe Clara Mosch im Kunstkeller Annaberg-Buchholz. Bild: Matthias Zwarg
Plakat von Lutz Dammbeck für eine Ausstellung der Künstlergruppe Clara Mosch im Kunstkeller Annaberg-Buchholz. Bild: Matthias Zwarg
Plakat von Lutz Dammbeck für eine Ausstellung der Künstlergruppe Clara Mosch im Kunstkeller Annaberg-Buchholz.
Plakat von Lutz Dammbeck für eine Ausstellung der Künstlergruppe Clara Mosch im Kunstkeller Annaberg-Buchholz. Bild: Matthias Zwarg
Kultur
Clara Mosch im Kunstkeller Annaberg: Was die Gruppe war und was sie nicht war
Von Matthias Zwarg
Die Ausstellung erinnert an die legendäre Karl-Marx-Städter Künstlergruppe mit Arbeiten aus der Zeit ihres Bestehens. Durch das Kulturhauptstadtjahr hat Clara Mosch an neuer Popularität gewonnen. Aber was genau war sie?

Gestatten, mein Name ist Clara Mosch. Wahrscheinlich kennen Sie mich, selbst wenn Sie mich nie gesehen haben. Ich bin viele, fünf genauer gesagt, die meinen Namen bilden: Carlfriedrich Claus, Thomas Ranft, Dagmar Ranft-Schinke, Michael Morgner und Gregor Torsten Kozik, damals Schade. Im Kulturhauptstadtjahr bin ich nochmal richtig populär...
