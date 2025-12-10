Die wohl verrückteste Weihnachtsmannparade im Erzgebirge

In dieser Erzgebirgsstadt kommt nicht nur ein Weihnachtsmann mit der Simme, sondern womöglich mehr als 40. Warum Sie dieses Zweitakt-Schauspiel am dritten Advent nicht verpassen sollten.

Im Erzgebirge steht der Weihnachtsmann auf ein paar PS unterm Hintern und süßen Zweitakt-Duft. Dann staunen die Kinder, und die Fans am Straßenrand feiern ihn. Bereits zum fünften Mal in Folge lädt am dritten Advent das Team Otto zum Thumer Rupprich-Hopp ein. Mitfahren können bei der Zwölf-Kilometer-Runde durch die Erzgebirgsstadt mit ihren...