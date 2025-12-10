MENÜ
Für Sonntag ist die fünfte Auflage des Rupprich-Hopp in Thum geplant. Bild: Lara Lässig/Archiv
Für Sonntag ist die fünfte Auflage des Rupprich-Hopp in Thum geplant. Bild: Lara Lässig/Archiv
Annaberg
Die wohl verrückteste Weihnachtsmannparade im Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Kablau
In dieser Erzgebirgsstadt kommt nicht nur ein Weihnachtsmann mit der Simme, sondern womöglich mehr als 40. Warum Sie dieses Zweitakt-Schauspiel am dritten Advent nicht verpassen sollten.

Im Erzgebirge steht der Weihnachtsmann auf ein paar PS unterm Hintern und süßen Zweitakt-Duft. Dann staunen die Kinder, und die Fans am Straßenrand feiern ihn. Bereits zum fünften Mal in Folge lädt am dritten Advent das Team Otto zum Thumer Rupprich-Hopp ein. Mitfahren können bei der Zwölf-Kilometer-Runde durch die Erzgebirgsstadt mit ihren...
