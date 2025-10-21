Discounter plant Umbau im Erzgebirge

Lidl beabsichtigt, seinen Markt in Annaberg-Buchholz umzubauen. Am Donnerstag werden die Pläne öffentlich präsentiert. Ein anderes Thema im Stadtrat ist vorerst vom Tisch.

In der Kreisstadt wird derzeit viel über den Bau eines neuen Edeka-Markts auf dem Gelände der ehemaligen OPEW-Fabrik gesprochen. Doch auch eine andere Supermarktkette beabsichtigt, in Annaberg-Buchholz zu investieren. Der Lebensmitteldiscounter Lidl plant, seine Filiale an der B 95 umzubauen.