Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll umgebaut werden.
Der Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll umgebaut werden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Der Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll umgebaut werden.
Der Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll umgebaut werden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Discounter plant Umbau im Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lidl beabsichtigt, seinen Markt in Annaberg-Buchholz umzubauen. Am Donnerstag werden die Pläne öffentlich präsentiert. Ein anderes Thema im Stadtrat ist vorerst vom Tisch.

In der Kreisstadt wird derzeit viel über den Bau eines neuen Edeka-Markts auf dem Gelände der ehemaligen OPEW-Fabrik gesprochen. Doch auch eine andere Supermarktkette beabsichtigt, in Annaberg-Buchholz zu investieren. Der Lebensmitteldiscounter Lidl plant, seine Filiale an der B 95 umzubauen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:03 Uhr
2 min.
Dresden verschiebt Linksextremismus-Prozess erneut
Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden verzögert sich weiter. (Symbolbild)
Sie sollen mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Warum der Prozess gegen Johann G. und andere Unterstützer wieder verschoben wird.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
24.09.2025
4 min.
Geplanter Solarpark an Bundesstraße im Erzgebirge: Stadtrat soll über Ablehnung entscheiden
An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll ein Solarpark entstehen.
Der Annaberg-Buchholzer Stadtrat soll sich zu einem Solarpark an der B 95 positionieren. Der Beschlussvorschlag entspricht einem AfD-Antrag. Bisher fehlte eine öffentliche Debatte im Rat.
Annett Honscha
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
13:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadt beginnt mit Herbstreinigung
In Annaberg-Buchholz hat die alljährliche Herbstreinigung begonnen.
In den nächsten Wochen sind in Annaberg-Buchholz die Kehrfahrzeuge unterwegs. Zudem kommt es ab nächsten Dienstag zu Vollsperrungen.
Patrick Herrl
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
Mehr Artikel