Drei Erzgebirgerinnen und ihr Weg zum Traumabitur: Was sie anderen Schülern raten

Drei 18-jährige Abiturientinnen aus einer Schule haben ihr Abitur mit einer Traumnote von 1,0 abgelegt. Was sie zukünftigen Abiturienten raten und wem sie besonders dankbar sind.

Für den Termin mit der „Freien Presse" sind Mia Marie Richter, Michelle Kreher und Sophia Kaden noch einmal an ihre ehemalige Schule zurückgekehrt – rund drei Monate, nachdem sie die letzten Prüfungen am Humanistischen Greifenstein-Gymnasium in Thum geschrieben hatten. Sie alle haben unterschiedliche Lieblingsfächer, einen...