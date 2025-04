Drei Verletzte bei schwerem Unfall im Erzgebirge: Auto überschlägt sich

Ein Ford hat sich am Dienstag bei Königswalde überschlagen. Unter den Leichtverletzten ist auch ein vierjähriges Kind. Was noch bekannt ist.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Mildenauer Straße bei Königswalde ereignet. Laut Polizei war ein Ford (Fahrerin: 43) in Richtung Mildenau unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Pfeiler. Das Auto habe sich überschlagen, so ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.