In der Nacht zu Dienstag sind in Bärenstein die Räder von einem Mercedes gestohlen worden.
In der Nacht zu Dienstag sind in Bärenstein die Räder von einem Mercedes gestohlen worden. Bild: Symbolfoto: Rehder/DPA
Annaberg
Dreister Diebstahl im Erzgebirge: Mercedes aufgebockt und Räder gestohlen
Redakteur
Von Patrick Herrl
Diebe haben sich in der Nacht zu Dienstag an einem direkt vor dem Haus geparkten Auto in Bärenstein zu schaffen gemacht. Die Polizei geht einem ersten Hinweis nach.

Der Mercedes stand auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus direkt an der viel befahrenen B 95. Ein Umstand, der die Diebe trotzdem nicht abschreckte. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen nahe Ortsausgang Bärenstein abgestellten Pkw aufgebockt, alle Alufelgen abmontiert und gestohlen. Der Betroffene habe am Morgen die Polizei gerufen,...
