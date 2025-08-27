Dreister Diebstahl im Erzgebirge: Mercedes aufgebockt und Räder gestohlen

Diebe haben sich in der Nacht zu Dienstag an einem direkt vor dem Haus geparkten Auto in Bärenstein zu schaffen gemacht. Die Polizei geht einem ersten Hinweis nach.

Der Mercedes stand auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus direkt an der viel befahrenen B 95. Ein Umstand, der die Diebe trotzdem nicht abschreckte. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen nahe Ortsausgang Bärenstein abgestellten Pkw aufgebockt, alle Alufelgen abmontiert und gestohlen. Der Betroffene habe am Morgen die Polizei gerufen,... Der Mercedes stand auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus direkt an der viel befahrenen B 95. Ein Umstand, der die Diebe trotzdem nicht abschreckte. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen nahe Ortsausgang Bärenstein abgestellten Pkw aufgebockt, alle Alufelgen abmontiert und gestohlen. Der Betroffene habe am Morgen die Polizei gerufen,...