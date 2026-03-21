Drohendes Verkehrschaos im Erzgebirge: Aufatmen im Sehmatal

Annaberg
Die Gemeinde wird in diesem Jahr zum Nadelöhr. Wieder einmal. Doch die Lage entspannt sich nun zumindest etwas. Denn ein Straßenbauprojekt wird um ein Jahr verschoben.
Am Montag sollte es losgehen. Planmäßig sollte der nächste Bauabschnitt auf der Staatsstraße 268 im Sehmataler Ortsteil Neudorf beginnen und damit die wichtige Verbindung zwischen Autobahnzubringer und Fichtelberg erneut über Monate gesperrt werden.
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