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Die erneute Sperrung der Crottendorfer Straße in Neudorf als wichtige Verbindung zwischen Autobahnzubringer und Fichtelberg wird verschoben.
Die erneute Sperrung der Crottendorfer Straße in Neudorf als wichtige Verbindung zwischen Autobahnzubringer und Fichtelberg wird verschoben. Foto: Ronny Küttner
Die erneute Sperrung der Crottendorfer Straße in Neudorf als wichtige Verbindung zwischen Autobahnzubringer und Fichtelberg wird verschoben.
Die erneute Sperrung der Crottendorfer Straße in Neudorf als wichtige Verbindung zwischen Autobahnzubringer und Fichtelberg wird verschoben. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Drohendes Verkehrschaos im Erzgebirge: Aufatmen im Sehmatal
Redakteur
Von Patrick Herrl
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Die Gemeinde wird in diesem Jahr zum Nadelöhr. Wieder einmal. Doch die Lage entspannt sich nun zumindest etwas. Denn ein Straßenbauprojekt wird um ein Jahr verschoben.

Am Montag sollte es losgehen. Planmäßig sollte der nächste Bauabschnitt auf der Staatsstraße 268 im Sehmataler Ortsteil Neudorf beginnen und damit die wichtige Verbindung zwischen Autobahnzubringer und Fichtelberg erneut über Monate gesperrt werden.
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Patrick Herrl
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