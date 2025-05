E-Bike-Unfall im Erzgebirge: Fahrerin schwer verletzt – Drogentest positiv

Verkehrsunfall in Herold: E-Bike und Dacia kollidieren. Die Polizei macht eine überraschende Entdeckung.

Eine E-Bikefahrerin wurde am Freitag in Herold bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei fuhr die 40-Jährige auf der Oberen Dorfstraße in Richtung Dorfstraße. Gleichzeitig befuhr ein Pkw Dacia den Knochenweg in Richtung Herolder Weg. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wobei die E-Bikefahrerin...