MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf ermittelt die Polizei.
Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf ermittelt die Polizei. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf ermittelt die Polizei.
Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf ermittelt die Polizei. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Annaberg
Ehrenfriedersdorf: Einbrecher stehlen Tresor aus Geschäft
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fenster aufgehebelt, Tresor weg: In Ehrenfriedersdorf sind Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte sind in ein Geschäft am Markt eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten sollen die mutmaßlichen Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh vor Ort ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
30.01.2026
1 min.
Annaberg: Einbrüche in Keller – Räder gestohlen
Nach Einbrüchen in Keller in Oberwiesenthal und Bärenstein ermittelt die Polizei.
In Oberwiesenthal und Bärenstein wurden E‑Bikes, E‑Scooter und ein Gravelbike gestohlen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Farhard Salmanian
03.02.2026
1 min.
Einbrüche im Erzgebirge: Täter reißen Tresor in Geschäft aus Verankerung und nehmen ihn mit
In einem Geschäft in Eibenstock rissen Einbrecher einen Schranktresor aus der Verankerung.
In Eibenstock haben Einbrecher ein Fenster eines Geschäftes aufgehebelt. In Zschorlau brachen Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Das war ihre Beute.
Holk Dohle
Mehr Artikel