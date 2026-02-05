Ehrenfriedersdorf: Einbrecher stehlen Tresor aus Geschäft

Annaberg
Fenster aufgehebelt, Tresor weg: In Ehrenfriedersdorf sind Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen. Die Ermittlungen dauern an.
Unbekannte sind in ein Geschäft am Markt eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten sollen die mutmaßlichen Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh vor Ort ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen...
