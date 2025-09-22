Ehrenfriedersdorf: Experten vermitteln Wissen über Neophyten

Annaberg
Ein Biologe und eine Wildnis-Pädagogin wollen in Ehrenfriedersdorf über die Pflanzenwelt im Erzgebirge informieren.
Im „Haus der Gemeinschaft“ Ehrenfriedersdorf an der Max-Wenzel-Str. 1 beginnt am 30. September um 19 Uhr ein Vortrag mit dem Titel „Die wachsende Herausforderung: Neophyten“. Als Neophyten werden Pflanzen bezeichnet, die in Gebiete gelangt sind, in denen sie zuvor nicht heimisch waren. Einige Neophyten können andere Arten und heimische...
