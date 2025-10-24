Ein Erzgebirgskrimi auf der Bühne? Theaterverein im Erzgebirge feiert 150. Jubiläum

Mit einer Kriminalkomödie begeht der Dramatische Verein Thum sein 150-jähriges Bestehen. Doch eigentlich ist der Verein erst 27 Jahre alt. Wie passt das zusammen?

„Tote laufen nicht davon. So viel habe ich in meiner bisherigen Amtszeit schon erlebt“, tönt Hauptkommissar Zacharias Zack lautstark in Richtung der Putzfrau Glenda Kungelmann. Aber was ist mit der Leiche aus dem Büro, die plötzlich nicht mehr da ist? Und wo ist die Tatwaffe? Und wer war eigentlich der Mörder? Fragen über Fragen, die der...