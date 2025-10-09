Ein Hauch Hollywood im Erzgebirge: Theaterball verspricht Stars, Glanz und Glamour

Zwei Erzgebirger mischen in Amerika die Welt der Reichen und Schönen auf. So sieht Jan Holtappels Bühnenspektakel für die Ballnacht aus. Gibt es die vielleicht bald öfters im Erzgebirge?

„Nacht der Stars" ist der 31. Theaterball in Annaberg-Buchholz überschrieben. „Glanz und Glamour im Erzgebirge" versprechen die Organisatoren aus dem Förderverein des Eduard-von-Winterstein-Theaters. Der Ball ist der jährliche Veranstaltungshöhepunkt für den Verein. Am 7. und 8. November steht er wieder auf dem Programm – wieder im...